Инвестиции резидентов Балаханинского промпарка оцениваются в 41.5 млн манатов

Инвестиции резидентов Балаханинского промышленного парка (БПП) в проекты оцениваются в 41,5 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«В настоящее время в промпарке имеется 17 резидентов, из которых 8 осуществляют деятельность. Их инвестиции в проекты оцениваются в 41,5 млн манатов», - отметили в ведомстве.

В настоящее время на предприятиях в парке работают 400 человек. «После ввода в эксплуатацию всех предусмотренных проектов число рабочих мест планируется довести до 680», - подчеркнули в Минэкономики.

Кроме того, учитывая большую заинтересованность предпринимателей, территория промпарка была расширена на 1,3 га - до 8,3 га.

БПП создан согласно указу президента Азербайджан Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года и основан 19 декабря 2012 года при непосредственном участии президента с целью создания благоприятных условий для потенциальных инвесторов, заинтересованных в сфере вторичного производства, тем самым развития в стране зеленого бизнеса и переработки бытовых отходов.

Б.Рустамбеков