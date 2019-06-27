Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.93 RUR   0.0269 GBR   2.1564 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.38 1.55 Brent 66.49 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 27.06.2019 16:11

Инвестиции резидентов Балаханинского промпарка оцениваются в 41.5 млн манатов

Инвестиции резидентов Балаханинского промышленного парка (БПП) в проекты оцениваются в 41,5 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«В настоящее время в промпарке имеется 17 резидентов, из которых 8 осуществляют деятельность. Их инвестиции в проекты оцениваются в 41,5 млн манатов», - отметили в ведомстве.

В настоящее время на предприятиях в парке работают 400 человек. «После ввода в эксплуатацию всех предусмотренных проектов число рабочих мест планируется довести до 680», - подчеркнули в Минэкономики.

Кроме того, учитывая большую заинтересованность предпринимателей, территория промпарка была расширена на 1,3 га - до 8,3 га.

БПП создан согласно указу президента Азербайджан Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года и основан 19 декабря 2012 года при непосредственном участии президента с целью создания благоприятных условий для потенциальных инвесторов, заинтересованных в сфере вторичного производства, тем самым развития в стране зеленого бизнеса и переработки бытовых отходов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЛАХАНЫ, ПРОМПАРК, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Foriella вложит 3 млн манатов в производство мебели в Балаханинском промпарке Tamiz Seher отбирает подрядчика для газификации Балаханинского промышленного парка

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]