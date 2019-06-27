Суд в Тбилиси отказал в аресте депутата Мелия, обвиняемого в организации беспорядков

Тбилисский городской суд в четверг не удовлетворил ходатайства прокуратуры о взятии под стражу депутата парламента Грузии Никанора Мелия, обвиняемого в организации и участии в беспорядках 20 июня.

Суд отпустил Мелия под залог в размере 30 тыс. лари, сообщают грузинские СМИ.

Очередное заседание по данному делу состоится 16 августа.

Решение суда аплодисментами встретили десятки сторонников Мелия в зале суда.

Накануне парламент временно лишил Мелия депутатской неприкосновенности, чтобы прокуратура смогла начать против него уголовное преследование.

Как сообщалось, депутат от оппозиционного "Единого национального движения" Мелия обвиняется в организации и участии в беспорядках в Тбилиси перед зданием парламента 20 июня, когда большая толпа участников акции вместе с парламентарием пыталась прорвать кордон полицейских и ворваться в здание парламента.