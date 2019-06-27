Иран может превысить лимит запасов низкообогащенного урана через несколько дней - СМИ

Ирану остается еще несколько дней до того, чтобы его запасы низкообогащенного урана превысили лимит, установленный ядерной сделкой 2015 года, сообщает в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
Таким образом, Тегеран, видимо, не сможет соблюсти график, установленный им самим для превышения лимита в 300 кг, отмечает газета. Иран ранее угрожал, что страна превысит лимит в 300 кг обогащенного урана к четвергу, 27 июня. По словам европейских дипломатов, Тегеран приближается к показателю в 300 кг, и может превысить его уже на выходных.
Даже если Иран превысит лимит в 300 кг низкообогащенного урана, страна все еще будет далека от того, чтобы быть в состоянии создать ядерное оружие. Газета поясняет, что Ирану, если он захочет получить такое оружие, потребуется много месяцев для получения достаточного количества обогащенного до нужного уровня урана.
Кроме того, Иран никогда ранее не проводил испытания ядерного оружия, а его власти говорили, что не стремятся к получению подобного оружия, так как атомная программа страны преследует исключительно мирные цели.
Таким образом, если данные дипломатов верны, у стран Европы остается больше времени, чтобы спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отмечает WSJ. Европейские власти ждут встречи с Ираном по СВПД в Вене 28 июня, так как она может сыграть решающую роль в том, чтобы убелить Иран не нарушать обязательства по договору, отмечает газета. На встрече будут присутствовать дипломаты из ЕС, Франции, Германии, Великобритании, России и Китая.
ЕС является сторонником СВПД и пытается найти способ поддерживать экономические связи с Ираном, несмотря на американские санкции. На этой неделе глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что специальный механизм расчетов INSTEX между Ираном и Евросоюзом в обход санкций США готов к запуску.
Уже после встречи в Вене, 7 июля, Иран грозит пойти на дальнейшие нарушения СВПД: страна готова превысить степень обогащения урана, обговоренную в ядерной сделке, а также вернуться к работе над реактором на тяжелой воде.
В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.
СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.
8 мая 2019 года, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды.
Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение их обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма INSTEX, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций.
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