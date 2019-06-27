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ТЭК 27.06.2019 16:20

Enel и Sonatrach продляют договоренности о поставках алжирского газа до 2028г

Итальянский энергетический концерн Enel и алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach заключили соглашение о продлении текущего контракта на поставку газа, срок которого истекает в конце 2019 года, сообщает Enel.

Новое соглашение предусматривает поставки газа из Алжира в течение восьми лет с 1 января 2020 года с возможностью их пролонгации еще на два года по взаимному согласию сторон.

Итальянский концерн напрямую импортирует 6 млрд куб. м алжирского газа по транссредиземноморскому газопроводу Transmed. Поставки начались в 1997 году в объеме 4 млрд куб. м в год, в 2002 году они увеличились до 6 млрд куб. м в год.

Компании осенью 2006 года заключили соглашение о ежегодных поставках 2 млрд куб. м алжирского газа год по проектируемому тогда газопроводу GALSI через Средиземное море и Сардинию. Enel имела 13,5%, а Sonatrach 36% в проекте, который до сих пор не реализован.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АЛЖИР, ГАЗ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]