ГААД получит 13,5 млн манатов на реконструкцию автодороги в пригороде Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 13,5 млн манатов на реконструкцию 11 км участка автодороги Ходжасан-Локбатан в Баку.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Автодорога соединяет три населенных пункта с населением 64 тыс. человек.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков