Санкции ЕС против России продлены до 31 января 2020 года

Совет ЕС объявил в четверг о продлении до 31 января 2020 года секторальных, экономических санкций против России.
"21 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики", - сказано в коммюнике Совета ЕС.
Данное решение принято на основе информации, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили Европейскому совету 20-21 июня 2019 года о состоянии реализации Минских соглашений, с которыми ЕС связывает сохранение санкций.
Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.
Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.
А также экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.
Кроме того, санкции предусматривают ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.
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