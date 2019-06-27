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СНГ 27.06.2019 16:42

Санкции ЕС против России продлены до 31 января 2020 года

Совет ЕС объявил в четверг о продлении до 31 января 2020 года секторальных, экономических санкций против России.

"21 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики", - сказано в коммюнике Совета ЕС.

Данное решение принято на основе информации, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили Европейскому совету 20-21 июня 2019 года о состоянии реализации Минских соглашений, с которыми ЕС связывает сохранение санкций.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.

А также экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.

Кроме того, санкции предусматривают ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]