ВТБ (Азербайджан) продлил акцию по платежным картам

Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие специальных условий обслуживания по премиальной карте Visa Platinum. До 31 декабря 2019 года она будет доступна по цене Visa Classic. Таким образом, комиссия за обслуживание за год составит 15 манат, за три года – 25 манат.
Владельцы Visa Platinum от банка ВТБ (Азербайджан) могут воспользоваться многочисленными преимуществами при оплате картой в ресторанах, магазинах, аэропортах, отелях по всему миру. Так, в рамках нового предложения «Страсть к путешествиям у вас в ДНК» держатели Visa Platinum два раза в год получат возможность бесплатного доступа в более чем 1000 бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key.
Кроме того, им предоставляются значительные скидки при аренде автомобилей за рубежом, а также эксклюзивный сервис более чем в 900 отелях по программе Visa Luxury Hotel Collection. О более подробных условиях обслуживания по карте можно узнать по ссылке.
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