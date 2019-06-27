Узбекистан возобновил движение поездов, следующих через станцию Арысь после ЧП на юге Казахстана

АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") возобновило движение всех поездов, курсирующих через город Арысь в Казахстане, где в минувший понедельник на военных складах произошла детонация боеприпасов, сообщила в четверг пресс-служба перевозчика.

"АО "Узбекистон темир йуллари" возобновляет движение всех поездов курсирующих в международном сообщении через станцию Арысь", - говорится в сообщении компании.

Ранее 25 июня в целях безопасности узбекская железнодорожная компания в связи с инцидентом в Арыси заявила о приостановке движения восьми пассажирских поездов, курсирующих из Узбекистана в Алматы и города России: Москва, Казань, Новосибирск, Уфа, Челябинск.

В свою очередь, движение пассажирских поездов, следующих в Узбекистан по этому направлению, также было приостановлено. Около 160 пассажиров остановленных в пути поездов были доставлены в Ташкент на автобусах.