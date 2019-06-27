Министры обороны стран НАТО одобрили политику альянса в сфере космоса - Столтенберг

Министры обороны стран-участниц НАТО по итогам двухдневной встречи одобрили политику альянса в сфере космоса, сообщил в четверг на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы предприняли еще один важный шаг в адаптации НАТО, одобрив политику в сфере космоса", - заявил Столтенберг.
Он отметил, что эта политика необходима для оборонительных возможностей альянса и его способности к сдерживанию.
"Наша новая политика определит подход НАТО к космосу, к возможностям (связанным с ним - ИФ) и вызовам. Но речь не идет о милитаризации космоса", - добавил генсек НАТО.
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