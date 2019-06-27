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Дальнее зарубежье 27.06.2019 19:04

Министры обороны стран НАТО одобрили политику альянса в сфере космоса - Столтенберг

Министры обороны стран-участниц НАТО по итогам двухдневной встречи одобрили политику альянса в сфере космоса, сообщил в четверг на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы предприняли еще один важный шаг в адаптации НАТО, одобрив политику в сфере космоса", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что эта политика необходима для оборонительных возможностей альянса и его способности к сдерживанию.

"Наша новая политика определит подход НАТО к космосу, к возможностям (связанным с ним - ИФ) и вызовам. Но речь не идет о милитаризации космоса", - добавил генсек НАТО.

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Тэги: НАТО, КОСМОС, ПОЛИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]