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Дальнее зарубежье 27.06.2019 17:02

Столтенберг надеется на прогресс по С-400 на встрече Трампа и Эрдогана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг выразил надежду на то, что руководству США и Турции удастся прийти к консенсусу по поводу приобретения Стамбулом российских систем ПВО С-400.

"Это трудный вопрос. Я приветствую факт наличия диалога между Турцией и США по этому вопросу", - заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скоро встретятся в Осаке в ходе саммита G20.

"Надеюсь, это приведет к прогрессу (по теме С-400 - ИФ)", - добавил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, США, ТУРЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]