Столтенберг надеется на прогресс по С-400 на встрече Трампа и Эрдогана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг выразил надежду на то, что руководству США и Турции удастся прийти к консенсусу по поводу приобретения Стамбулом российских систем ПВО С-400.

"Это трудный вопрос. Я приветствую факт наличия диалога между Турцией и США по этому вопросу", - заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скоро встретятся в Осаке в ходе саммита G20.

"Надеюсь, это приведет к прогрессу (по теме С-400 - ИФ)", - добавил он.