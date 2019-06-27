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Дальнее зарубежье 27.06.2019 17:11

Президент Туниса скончался в возрасте 92-х лет

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в четверг в возрасте 92-х лет, сообщает газета "Дейли сабах".

Ранее СМИ сообщали, что президента Туниса доставили в военный госпиталь из-за серьезного заболевания. Эс-Себси уже госпитализировали ранее на прошлой неделе.

Эс-Себси был президентом Туниса с конца 2014 года. Недавно он объявил, что он не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.

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Тэги: ТУНИС, ПРЕЗИДЕНТ, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]