США в отношении Ирана проявляют сдержанность, а не слабость - и.о. главы Пентагона

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что США проявляют сдержанность, а не слабость в отношении Ирана.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы готовы защищать американские силы и интересы в регионе. Никто не должен принимать сдержанность за слабость", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Эспер вновь повторил позицию США о том, что Вашингтон не "хочет войны с Ираном".

При этом, исполняющий обязанности главы Пентагона указал, что не США несут ответственность за рост напряженности в Ормузском проливе.

"США никаким образом не были зачинщиками недавней напряженности в Ормузском проливе", - отметил Эспер.