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Регион 27.06.2019 17:21

США в отношении Ирана проявляют сдержанность, а не слабость - и.о. главы Пентагона

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что США проявляют сдержанность, а не слабость в отношении Ирана.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы готовы защищать американские силы и интересы в регионе. Никто не должен принимать сдержанность за слабость", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Эспер вновь повторил позицию США о том, что Вашингтон не "хочет войны с Ираном".

При этом, исполняющий обязанности главы Пентагона указал, что не США несут ответственность за рост напряженности в Ормузском проливе.

"США никаким образом не были зачинщиками недавней напряженности в Ормузском проливе", - отметил Эспер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, ИРАН, ПОДХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]