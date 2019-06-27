В НАТО продолжат консультации и обмен разведданными по ситуации в Персидском заливе

Союзники по НАТО продолжат консультации и обмен разведывательными данными по ситуации в Персидском заливе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы будем продолжать консультации по этим темам. И НАТО будет также обмениваться разведывательной информацией по ситуации в (Персидском - ИФ) заливе", - сказал он журналистам в Брюсселе, где проходит встреча министров обороны стран-членов НАТО.

"Все союзники разделяют обеспокоенность в связи с дестабилизирующими действиями Ирана в регионе", - добавил он, в качестве одного из примеров назвав иранскую ракетную программу и планы Тегерана наращивать обогащение урана.

Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает шаги по снижению напряженности вокруг Ирана.

"Мы поддерживаем усилия для деэскалации ситуации", - подчеркнул генсек альянса.

Отношения между Ираном и США особенно обострились в последние месяцы. Ранее в июне Иран сбил американский беспилотник, который, как утверждают в Тегеране, находился над иранскими территориальными водами.

Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но в последний момент приказ был отозван президентом США Дональдом Трампом.

Сам Трамп заявил ранее, что не хочет войны с Ираном из-за возможных жертв среди мирных граждан этой страны, но, если военный конфликт все же произойдет, то он, как считает американский президент, будет недолгим.