Пресс-релиз

8 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» состоится показ фильма «Операция Багратион» из документального цикла «Великая война» (2010 г., режиссеры А. Граждан и В. Бабич), приуроченный к 75-летию со времени начала стратегической операции «Багратион».

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



