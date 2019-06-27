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Культура 27.06.2019 17:31

ИВ Баку получит 1 млн манатов на мероприятия в рамках «Года Насими»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1 млн манатов Исполнительной власти Баку на финансирование мероприятий, проводимых в рамках «Года Насими», сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане 2019 год объявлен «Годом Насими».

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАСИМИ, МЕРОПРИЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]