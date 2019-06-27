ИВ Баку получит 1 млн манатов на мероприятия в рамках «Года Насими»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1 млн манатов Исполнительной власти Баку на финансирование мероприятий, проводимых в рамках «Года Насими», сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане 2019 год объявлен «Годом Насими».

Б.Рустамбеков