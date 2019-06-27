США сумеют адаптироваться к отсутствию ДРСМД - Пентагон

США будут соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) до тех пор, пока это соглашение в силе, а затем - смогут адаптироваться к изменившимся реалиям, заявил в четверг и.о. главы Пентагона Марк Эспер.
"Мы будем соблюдать свои обязательства вплоть до последней минуты", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Говоря о развитии событий, при котором ДРСМД прекратит существование, Эспер отметил, что США и их союзники "вместе устремятся в будущее и смогут адаптироваться".
Эспер также заявил, что Россия не соблюдает ДРСМД уже несколько лет, что доказывает производство и развертывание ракеты 9М729 (SSC-8 - по натовской классификации). У Москвы остался период до 2 августа, чтобы решить, готова ли она вернуться к соблюдению договора, напомнил он.
1 февраля этого года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.
Совет Федерации на заседании 26 июня одобрил президентский закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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