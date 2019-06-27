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Регион 27.06.2019 20:05

Руководство НАТО вновь заверило Грузию в твердой поддержке

Находящийся в Брюсселе с визитом министр обороны Грузии Леван Изория в четверг в штаб-квартире НАТО встретился с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и его заместителем Роуз Геттемюллер, сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

По информации пресс-службы, на встрече стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества НАТО-Грузии и будущие планы.

По заявлению грузинского министра, слова которого цитирует пресс-служба, основной акцент на встрече был сделан на укреплении безопасности в регионе Черного моря.

"Именно этой цели служил мой визит в Италию на прошлой неделе, в командование НАТО, где мы разработали конкретные, практические планы, как сделать наше сотрудничество более качественным", - сказал Изория.

Как отмечают в пресс-службе, со стороны НАТО на встрече еще раз была подтверждена твердая поддержка Грузии в вопросе усиления сектора обороны и безопасности.

В ходе визита в Брюссель, где проходит встреча глав Минобороны стран-членов и партнеров НАТО, Изория также провел двусторонние встречи с голландским, румынским и шведским коллегами.

Как сообщало накануне грузинское оборонное ведомство, в Брюссель министр обороны Грузии прибыл из Неаполя, где встретился с командующим объединенных союзных сил (ОВС) НАТО, командующим ВМС США в Европе и Африке адмиралом Джеймсом Фогго.

По данным ведомства, на этой встрече стороны договорились об активизации совместных учений и увеличении количества визитов кораблей НАТО в территориальные воды Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]