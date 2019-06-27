Президент Алиев в конце 2019 года совершит визит в Чехию – МИД Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце 2019 года совершит официальный визит в Чехию.
По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, об этом было заявлено в ходе азербайджано-чешских межмидовских политических консультаций в Праге.
На консультациях Азербайджан представил замминистра иностранных дел Халаф Халафов, Чехию - заместители министра иностранных дел Чехии – ответственный по Европейскому направлению Алеш Хмеларж и ответственный по вопросам многосторонней дипломатии Мартин Повейшил.
«Стороны подчеркнули важность активизации усилий для успешной реализации запланированного на конец 2019 года визита президента Алиева в Чехию. Чешская сторона подчеркнула, что в ходе взаимных визитов создается благоприятная ситуация для усовершенствования договорно-правовой базы», - говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны также выразили удовлетворение работой азербайджано-чешской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и отметили, что очередное заседание комиссии состоится в конце года в Праге. «Дипломаты договорились о подготовительных работах для проведения заседания комиссии»,- говорится в сообщении.
МИД отмечает, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере политики и экономики, военно-технической и гуманитарной областях. Также собеседники обсудили отношения Азербайджан-ЕС, социально-экономическое развитие в Азербайджане и сотрудничество на региональной плоскости и в рамках международных организаций.
«Халафов пригласил Хмеларжа и Повейшила посетить Азербайджан»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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