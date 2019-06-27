Российские военные получат 76 истребителей Су-57 - Мантуров

Министерство обороны РФ в рамках подписанных контрактов получит 76 истребителей пятого поколения Су-57, сообщил "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"76 самолетов", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о планируемом к поставке числе самолетов.

Ранее сообщалось, что контракт на поставку Су-57 для Минобороны был подписан на форуме "Армия-2019".