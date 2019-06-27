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СНГ 27.06.2019 20:25

Российские военные получат 76 истребителей Су-57 - Мантуров

Министерство обороны РФ в рамках подписанных контрактов получит 76 истребителей пятого поколения Су-57, сообщил "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"76 самолетов", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о планируемом к поставке числе самолетов.

Ранее сообщалось, что контракт на поставку Су-57 для Минобороны был подписан на форуме "Армия-2019".

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, САМОЛЕТЫ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]