Азербайджан с 2020г будет применять новый механизм субсидирования сельхозпроизводителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Правила субсидирования производителей сельскохозяйственной продукции».

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.

Согласно указу, базовая сумма при подсчете субсидий, в основном, в сфере растениеводства определена в 200 манатов.

Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить выдачу субсидий согласно новым правилам с 1 января 2020 года.

В рамках указа в течение трех месяцев президенту страны должен быть представлен проект устава информационной системы «Субсидия».

Министерству финансов поручено в случае невозможности выплаты субсидий из средств, предусмотренных госбюджетом на 2019 год, обеспечить их выплату за счет средств, предусмотренных в госбюджете следующего года.

Б.Рустамбеков