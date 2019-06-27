Азербайджан с 2020г будет применять новый механизм субсидирования сельхозпроизводителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Правила субсидирования производителей сельскохозяйственной продукции».
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.
Согласно указу, базовая сумма при подсчете субсидий, в основном, в сфере растениеводства определена в 200 манатов.
Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить выдачу субсидий согласно новым правилам с 1 января 2020 года.
В рамках указа в течение трех месяцев президенту страны должен быть представлен проект устава информационной системы «Субсидия».
Министерству финансов поручено в случае невозможности выплаты субсидий из средств, предусмотренных госбюджетом на 2019 год, обеспечить их выплату за счет средств, предусмотренных в госбюджете следующего года.
Б.Рустамбеков
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