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АПК 27.06.2019 18:00

Азербайджан с 2020г будет применять новый механизм субсидирования сельхозпроизводителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Правила субсидирования производителей сельскохозяйственной продукции».

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.

Согласно указу, базовая сумма при подсчете субсидий, в основном, в сфере растениеводства определена в 200 манатов.

Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить выдачу субсидий согласно новым правилам с 1 января 2020 года.

В рамках указа в течение трех месяцев президенту страны должен быть представлен проект устава информационной системы «Субсидия».

Министерству финансов поручено в случае невозможности выплаты субсидий из средств, предусмотренных госбюджетом на 2019 год, обеспечить их выплату за счет средств, предусмотренных в госбюджете следующего года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СЕЛЬХОЗ, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]