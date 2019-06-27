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Регион 27.06.2019 18:37

У США не выйдет блицкрига против Ирана - глава МИД

Молниеносную войну с Ираном глава иранского МИД Джавад Зариф назвал в четверг "иллюзией".

"Блицкриг с Ираном - это иллюзия", - написал он в своем Twitter.

Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, он написал, что "недопонимание угрожает миру".

"Санкции - это не альтернатива войне, а они и есть война. Тот, кто начинает войну, не станет тем, кто закончит ее", - отметил иранский министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИД, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]