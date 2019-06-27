У США не выйдет блицкрига против Ирана - глава МИД

Молниеносную войну с Ираном глава иранского МИД Джавад Зариф назвал в четверг "иллюзией".

"Блицкриг с Ираном - это иллюзия", - написал он в своем Twitter.

Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, он написал, что "недопонимание угрожает миру".

"Санкции - это не альтернатива войне, а они и есть война. Тот, кто начинает войну, не станет тем, кто закончит ее", - отметил иранский министр.