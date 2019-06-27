В Азербайджане будет подготовлен новый законопроект «Об авиации»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Государственную программу по авиационной безопасности» и «Правила обеспечения авиационной безопасности», сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, Кабинету министров Азербайджана поручено в течение 3-х месяцев, в соответствии с международными нормами и принципами и с учетом прогрессивного иностранного опыта, подготовить новый проект закона «Об авиации» и представить президенту.

Б.Рустамбеков