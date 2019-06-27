Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.93 RUR   0.0269 GBR   2.1564 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.38 1.55 Brent 66.49 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 27.06.2019 19:10

В Азербайджане будет подготовлен новый законопроект «Об авиации»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Государственную программу по авиационной безопасности» и «Правила обеспечения авиационной безопасности», сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, Кабинету министров Азербайджана поручено в течение 3-х месяцев, в соответствии с международными нормами и принципами и с учетом прогрессивного иностранного опыта, подготовить новый проект закона «Об авиации» и представить президенту.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]x.az
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОН, АВИАЦИЯ


Похожие новости


В Казахстане разработают закон о митингах - Токаев Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Макрон подписал закон, ужесточающий регулирование акций протеста В Азербайджане вступил в силу закон «О медиации» Путин подписал закон о "резиновых офисах" Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]