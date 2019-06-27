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Внутренняя политика 27.06.2019 19:32

Президент Азербайджана повысил в звании новых руководителей МВД и СГБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил звание генерал-полковник министру внутренних дел республики Вилаяту Эйвазову.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Кроме этого, президент присвоил звание генерал-лейтенант главе Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиеву.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СГБ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]