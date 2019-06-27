Золото и серебро от борцов сборной Азербайджана на II Европейских играх

Представители сборной Азербайджана по вольной борьбе в четверг на II Европейских играх в Минске завоевали две медали: Гаджи Алиев (65 кг) стал чемпионом, а Нурмагомед Гаджиев (97 кг) стал вторым.

Алиев выиграл в финале у Владимира Хинчегашвили (Грузия) - 10:2 и завоевал золото.

Гаджиев из-за травмы не смог бороться в финале с Абдулрашидом Садулаевым (Россия) и завоевал серебро.

Б.Рустамбеков