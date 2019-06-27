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Спорт 27.06.2019 20:39

Золото и серебро от борцов сборной Азербайджана на II Европейских играх

Представители сборной Азербайджана по вольной борьбе в четверг на II Европейских играх в Минске завоевали две медали: Гаджи Алиев (65 кг) стал чемпионом, а Нурмагомед Гаджиев (97 кг) стал вторым.

Алиев выиграл в финале у Владимира Хинчегашвили (Грузия) - 10:2 и завоевал золото.

Гаджиев из-за травмы не смог бороться в финале с Абдулрашидом Садулаевым (Россия) и завоевал серебро.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЕВРОИГРЫ, БОРЬБА, МЕДАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]