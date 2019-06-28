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Дальнее зарубежье 28.06.2019 11:05

Президент ЮАР планирует нанести визит в Россию

Президент ЮАР Сирил Рамафоса намерен воспользоваться приглашением посетить Россию с визитом, его сроки будут проработаны.

"Все еще предстоит мне визит в Россию, я хотел бы воспользоваться этим приглашением, мы обсудим конкретные даты, когда такой визит должен состояться. Это находится в приоритете нашей повестки", - заявил Рамафоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати.

По словам президента ЮАР, он придает большую важность отношениям с Россией, которые "основаны на дружеских узах, развивающихся многие годы". Он поблагодарил Путина и за сотрудничество в формате БРИКС и других международных форматах, в том числе в Совбезе ООН.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮАР, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]