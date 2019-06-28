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Дальнее зарубежье 28.06.2019 09:46

Си Цзиньпин: ситуация в Персидском заливе близка к войне

В настоящее время ситуация в Персидском заливе находится на перепутье между войной и миром, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он в ходе беседы с генсеком ООН Антонио Гутерришем на полях саммита "большой двадцатки" он сказал, что в настоящее время страны залива "стоят на перекрестке между войной и миром".

"Китай последовательно выступает на стороне мира и против войны. Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять терпение, активизировать диалог и консультации, чтобы совместными усилиями сохранить мир и стабильность в регионе", - цитирует Си Цзиньпина агентство "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ЛИДЕР, ЗАЛИВ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]