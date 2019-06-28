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Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР обсуждают пути возобновления переговоров по денуклеаризации

Специальные представители США по Северной Корее Стивен Биган и Южной Кореи Ли До Хун встретились в пятницу, чтобы обсудить совместные усилия по возобновлению зашедших в тупик ядерных переговоров с Пхеньяном, сообщает "Ренхап".

"Во-первых, президент Трамп прибудет в Сеул завтра, и мы можем работать вместе и подготовиться, чтобы помочь нашим лидерам обеспечить успех саммита", - сказал Ли До Хун в начале переговоров с Биганом.

"Во-вторых, в последнее время мы стали свидетелями большого количества дипломатических взаимодействий и мероприятий на Корейском полуострове и вокруг него, и мы можем обсудить пути и средства, как перевести их в существенный прогресс в денуклеаризации и мире на Корейском полуострове", - добавил он.

"Я с нетерпением жду наших обсуждений", - сказал в свою очередь Биган.

Отмечается, что в тот же день спецпредставитель США по КНДР планирует посетить министра по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоля.

Ранее высказывались предположения, что Биган может отправиться в межкорейскую пограничную деревню Панмунджом для встречи с северокорейскими чиновниками.

Но в четверг официальный представитель МИД Южной Кореи намекнул, что у него может не хватить времени.

Поездка Бигана в Сеул происходит за день до визита в южнокорейскую столицу президента США Дональда Трампа.

Он начнет свою двухдневную поездку в Сеул в субботу после участия в саммите G20 в Осаке.

Трамп проведет саммит с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в воскресенье, чтобы обсудить пути выхода из тупика в ядерных переговорах с Севером.

В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

Обмен письмами между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в этом месяце возродил надежду, что переговоры можно возобновить.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]