Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР обсуждают пути возобновления переговоров по денуклеаризации

Специальные представители США по Северной Корее Стивен Биган и Южной Кореи Ли До Хун встретились в пятницу, чтобы обсудить совместные усилия по возобновлению зашедших в тупик ядерных переговоров с Пхеньяном, сообщает "Ренхап".
"Во-первых, президент Трамп прибудет в Сеул завтра, и мы можем работать вместе и подготовиться, чтобы помочь нашим лидерам обеспечить успех саммита", - сказал Ли До Хун в начале переговоров с Биганом.
"Во-вторых, в последнее время мы стали свидетелями большого количества дипломатических взаимодействий и мероприятий на Корейском полуострове и вокруг него, и мы можем обсудить пути и средства, как перевести их в существенный прогресс в денуклеаризации и мире на Корейском полуострове", - добавил он.
"Я с нетерпением жду наших обсуждений", - сказал в свою очередь Биган.
Отмечается, что в тот же день спецпредставитель США по КНДР планирует посетить министра по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоля.
Ранее высказывались предположения, что Биган может отправиться в межкорейскую пограничную деревню Панмунджом для встречи с северокорейскими чиновниками.
Но в четверг официальный представитель МИД Южной Кореи намекнул, что у него может не хватить времени.
Поездка Бигана в Сеул происходит за день до визита в южнокорейскую столицу президента США Дональда Трампа.
Он начнет свою двухдневную поездку в Сеул в субботу после участия в саммите G20 в Осаке.
Трамп проведет саммит с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в воскресенье, чтобы обсудить пути выхода из тупика в ядерных переговорах с Севером.
В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.
Обмен письмами между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в этом месяце возродил надежду, что переговоры можно возобновить.
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