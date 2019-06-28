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СНГ 28.06.2019 10:25

Россия стремится развивать сотрудничество с британским бизнесом - Путин

Президент РФ Владимир Путин подтвердил стремление российской стороны оказывать поддержку намерениям представителей британских деловых кругов работать в России.

"Мы знаем, что тот же бизнес в Великобритании - кстати, в этом кабинете встречался с коллегами из Великобритании, - они хотят с нами работать, работают и намерены работать в дальнейшем. И мы всячески поддерживаем такое намерение", - сказал Путин в интервью Financial Times, русскоязычная версия которого опубликована на сайте Кремля.

По мнению президента, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не могла не быть озабочена тем, что из-за шпионских скандалов российско-британские отношения зашли в тупиковую ситуацию, которая мешает развивать связи и поддерживать бизнес.

"Они же не просто деньги зарабатывают, это внешние проявления, они создают рабочие места, добавленную стоимость, они обеспечивают доходы во все уровни налоговой системы своих стран. Это серьезная, большая, многогранная работа, связанная, кстати говоря, с теми же рисками, о которых вы говорили, в том числе с рисками в сфере предпринимательской деятельности. А если мы к этому добавим еще непредсказуемость в политической области, тогда им вообще невозможно станет работать", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БРИТАНИЯ, БИЗНЕСМЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]