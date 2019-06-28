Трамп считает, что не стоит спешить с понижением уровня напряженности в отношениях США с Ираном

По мнению президента США Дональда Трампа, не следует проявлять поспешность в вопросе снижения уровня напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.
"У нас достаточно времени. Спешки нет, пусть у них будет время. Абсолютно нет никакого временного давления", - заявил он в японской Осаке, куда прибыл на саммит G20
Трамп добавил: "К счастью, в конечном итоге все получится. Если получится - прекрасно, если нет - вы услышите об этом".
Как отметили наблюдатели, Трамп удержался от агрессивного тона в отношении Ирана, который превалировал в его заявлениях после того, как иранцы сбили американский беспилотник.
Так, в минувшую среду он на фоне недавних критических высказываний иранских властей в адрес Вашингтона, заявил о готовности дать сокрушительный силовой ответ на любые "атаки" Тегерана.
"Обнародованное сегодня Ираном очень невежественное и оскорбительное заявление лишь демонстрирует отсутствие у них понимания реальности. Любая атака со стороны Ирана на что-либо американское будет встречена огромной, превосходящей силой", - написал Трамп в Twitter.
При этом он уточнил, что ответ США может выразиться и в "уничтожении".
В минувший вторник президент Ирана Хасан Рухани, комментируя санкции Вашингтона против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи и других представителей иранских властей, усомнился в уровне интеллекта американских руководителей.
"Новые санкции против Тегерана показывают отчаяние администрации США", - отметил Рухани. Кроме того, он назвал членов администрации США "умственно отсталыми".
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