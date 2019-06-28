Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.06.2019 10:45

Трамп считает, что не стоит спешить с понижением уровня напряженности в отношениях США с Ираном

По мнению президента США Дональда Трампа, не следует проявлять поспешность в вопросе снижения уровня напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

"У нас достаточно времени. Спешки нет, пусть у них будет время. Абсолютно нет никакого временного давления", - заявил он в японской Осаке, куда прибыл на саммит G20

Трамп добавил: "К счастью, в конечном итоге все получится. Если получится - прекрасно, если нет - вы услышите об этом".

Как отметили наблюдатели, Трамп удержался от агрессивного тона в отношении Ирана, который превалировал в его заявлениях после того, как иранцы сбили американский беспилотник.

Так, в минувшую среду он на фоне недавних критических высказываний иранских властей в адрес Вашингтона, заявил о готовности дать сокрушительный силовой ответ на любые "атаки" Тегерана.

"Обнародованное сегодня Ираном очень невежественное и оскорбительное заявление лишь демонстрирует отсутствие у них понимания реальности. Любая атака со стороны Ирана на что-либо американское будет встречена огромной, превосходящей силой", - написал Трамп в Twitter.

При этом он уточнил, что ответ США может выразиться и в "уничтожении".

В минувший вторник президент Ирана Хасан Рухани, комментируя санкции Вашингтона против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи и других представителей иранских властей, усомнился в уровне интеллекта американских руководителей.

"Новые санкции против Тегерана показывают отчаяние администрации США", - отметил Рухани. Кроме того, он назвал членов администрации США "умственно отсталыми".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, НАПРЯЖЕННОСТЬ


Похожие новости


Рухани обвинил вводящую санкции против Ирана администрацию США в умственной неполноценности Трамп 30 июня проведет в Южной Корее саммит с Мун Чжэ Ином Трамп не хочет военных действий против Ирана, но готов применить силу в случае риска ядерной угрозы Марш 16 июня в Кишиневе нацелен на мирную передачу власти в Молдавии. заверяет президент Додон Верховный лидер Ирана не желает вести диалог с Трампом Трамп пригрозил Мексике возвратом пошлин в случае отказа от мер против мигрантов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]