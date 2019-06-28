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Дальнее зарубежье 28.06.2019 11:16

Путин отверг предположения о том, что режим Мадуро держится на "российских штыках"

Президент России Владимир Путин назвал не соответствующими действительности предположения, что режим его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро держится "на российских штыках".

"Такое складывается впечатление, что всё на российских штыках там держится. Это неправда, это не имеет ничего общего с действительностью", - сказал он в интервью изданию Financial Times. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

"Где все эти самопровозглашенные президенты, лидеры оппозиции? Кто-то убежал в посольства иностранные, кто-то куда-то спрятался, кто-то еще куда-то спрятался. Мы-то здесь при чем? Это венесуэльцы сами должны там разобраться между собой, вот и все", - продолжил Путин.

Он также заметил, что в экономическом развитии Венесуэлы "многое можно было бы сделать по-другому".

"Но мы не лезем туда, это не наше дело. Мы вложили туда несколько миллиардов, наши компании вложили туда несколько миллиардов, в основном в нефтяной сектор. Ну и что? Другие страны тоже вкладывают", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]