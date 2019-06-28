Трамп после вопроса журналистов дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы США

Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы.
По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, заявит ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года.
"Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп.
Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".
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