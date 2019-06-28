Азербайджан занимает 15-ое место на II Евроиграх в Минске

Сборная Азербайджана в командном зачете занимает 15-е место на проходящих в Минске II Европейских играх.

В активе азербайджанских атлетов на данный момент 16 медалей, в том числе две золотые, пять серебряных и девять бронзовых.

По количеству завоеванных медалей азербайджанская сборная на седьмом месте.

Золотые медали в копилку сборной принесли борцы-вольники Гаджи Алиев и Махир Амирасланов. Чаще других среди азербайджанских спортсменов на медальный подиум на соревнованиях в столице Беларуси поднималась акробатическая пара Абдулла Аль-Машайхи и Рудихиль Гурбанлы, завоевавшая две серебряные и одну бронзовую медали.

Лидируют же на Европейских играх российские спортсмены, в активе которых 32 золотые, 16 серебряных, 24 бронзовых – всего 72 медали. Беларусь - на втором месте с 55 медалями (19 золотые, 13 серебряные и 23 бронзовые). Замыкает тройку лидеров сборная Италии с 19 медалями (8, 6, 5).

II Европейские игры стартовали 21 июня и завершатся 30 июня.

Р.Бабаев