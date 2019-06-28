Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 28.06.2019 10:21

MBNP готовит предложения по пересмотру тарифов по основным видам страхования

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана совместно с Ассоциацией страховщиков готовит предложения по пересмотру тарифов по основным видам страхования, так как они не отвечают требованиям сегодняшнего дня, заявил и.о. председателя правления Палаты Ибрагим Алышов.

"Здесь сидят наши актуарии и они согласятся, что тарифы по основным страховым продуктам не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Мы уже начали готовить предложения для их изменения и работаем в этом направлении совместно с Ассоциацией страховщиков", - сказал Алышов в пятницу на международном страховом форуме, посвященном страховому рынку Азербайджана.

Алышов также отметил, что в настоящее время на рынке имеется достаточно низкий уровень оценки рисков, что связано с отсутствием единого реестра застрахованных лиц.

"Мы уже выбрали модель и начали готовить подобный реестр. Наличие единого реестра позволит увеличить прозрачность рынка и станет важным шагом для улучшения управления рисками страховых компаний", - отметил Алышов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ТАРИФЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Минфин не планирует повышать тарифы по обязательным видам страхования в Азербайджане - ASA

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]