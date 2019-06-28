MBNP готовит предложения по пересмотру тарифов по основным видам страхования

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана совместно с Ассоциацией страховщиков готовит предложения по пересмотру тарифов по основным видам страхования, так как они не отвечают требованиям сегодняшнего дня, заявил и.о. председателя правления Палаты Ибрагим Алышов.

"Здесь сидят наши актуарии и они согласятся, что тарифы по основным страховым продуктам не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Мы уже начали готовить предложения для их изменения и работаем в этом направлении совместно с Ассоциацией страховщиков", - сказал Алышов в пятницу на международном страховом форуме, посвященном страховому рынку Азербайджана.

Алышов также отметил, что в настоящее время на рынке имеется достаточно низкий уровень оценки рисков, что связано с отсутствием единого реестра застрахованных лиц.

"Мы уже выбрали модель и начали готовить подобный реестр. Наличие единого реестра позволит увеличить прозрачность рынка и станет важным шагом для улучшения управления рисками страховых компаний", - отметил Алышов.

А.Мамедов