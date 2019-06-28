Иранский МИД видит во встрече своих представителей с подписантами СВПД последний шанс спасти соглашение по атому

Встреча иранских представителей с представителями стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, станет последней возможностью для спасения соглашения, заявил представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.
"Думаю, что эта встреча станет для стран, которые остаются в рамках соглашения, последним шансом... для того, чтобы собраться и посмотреть, как они могут выполнить свои обязательства по отношению к Ирану", - сказал дипломат.
По его словам, оставшиеся после выхода из соглашения США подписанты - Великобритания, Китай, Россия, Германия и Франция - не предпринимают каких-либо практических мер для реализации СВПД, если не считать их заявлений на эту тему.
Иран ранее предупреждал, что в связи с выходом США из соглашения по атому и возобновлением антииранских санкций Тегеран может пересмотреть свои обязательства, в частности, в области лимитов по обогащению урана.
Встреча намечена на пятницу в Вене.
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