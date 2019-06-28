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Финансы 28.06.2019 10:31

Бакметрополитен сократил в 2018г убытки на 11,8%

Чистый убыток ЗАО «Бакинский метрополитен» за 2018 год составил 54 млн 870,841 тыс. манатов, что на 11,8% ниже показателя 2017 года.

Такие данные приведены в консолидированном финансовом отчете Бакметрополитена за 2018 год, опубликованном на сайте общества.

Согласно финотчетности, доходы метрополитена в 2018 году от пассажироперевозок составили 54 млн 186,311 тыс. манатов (рост на 22,3%), субсидии из бюджета – 48,8 млн манатов (рост на 8,4%).

В структуре расходов в отчетном году больше всего было направлено на амортизацию основных средств – 85 млн 144,344 тыс. манатов, на выплаты работникам – 44 млн 195,505 тыс. манатов.

Активы Бакметрополитена в 2018 году увеличились на 4,8% - до 2 млрд 409 млн 497,778 тыс. манатов. В том числе долгосрочные активы общества на начало 2019 года равны 2 млрд 318 млн 78,819 тыс. манатов, краткосрочные активы - 91 млн 418,959 тыс. манатов. В структуре долгосрочных активов основной объем пришелся на землю, постройки и оборудования – 2 млрд 312 млн 434,261 тыс. манатов (рост на 4,8%).

Капитал общества в 2018 году сократился на 4,9% - до 2 млрд 352 млн 446,426 тыс. манатов. При этом уставный капитал общества равен 2 млрд 779 млн 56,32 тыс. манатов (рост на 6,3%).

Суммарный нераспределенный убыток общества на 1 января 2019 года оценивается в 426 млн 609,902 тыс. манатов (рост на 14,7%).

Обязательства общества в 2018 году увеличились на 0,7% - до 57 млн 51,351 тыс. манатов.

Бакинский метрополитен был введен в эксплуатацию в 1967 году. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. В 2010 году была утверждена 20-летняя Госпрограмма поэтапного развития метро Баку, которая предусматривает строительство 53 новых станций и 84,3 км новых линий метро к 2030 году.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРОПОЛИТЕН, УБЫТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]