ЦБ Азербайджана планирует 1 июля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 1 июля 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 1 июля проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.

На предыдущем аукционе – 24 июня - ЦБА привлек 150 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 1 июля установлен 6,51%-8,49%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков