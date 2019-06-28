ЦБ Азербайджана планирует 1 июля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 1 июля 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 1 июля проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
На предыдущем аукционе – 24 июня - ЦБА привлек 150 млн манатов.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 1 июля установлен 6,51%-8,49%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
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