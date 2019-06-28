Трамп и Путин обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Осаке в пятницу обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы, говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине", - отмечается в сообщении.