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Дальнее зарубежье 28.06.2019 10:39

Трамп и Путин обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Осаке в пятницу обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы, говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине", - отмечается в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]