В Казахстане с начала года задержано 25 журналистов - правозащитники

В Казахстане в первом полугодии 25 журналистов были задержаны при выполнении профессиональных обязанностей, 18 журналистов стали фигурантами уголовных дел, сообщает Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" в пятницу.
"За первую половину нынешнего года задержано при исполнении 25 журналистов, еще 18 обвинили в уголовном порядке (в основном в клевете), 35 "героев" публикаций кинулись в суд защищать свои честь, достоинство, а также деловую репутацию", - говорится в сообщении фонда.
"Ну, и административной "мелочи" набралось 11 протоколов", - отмечается в сообщении.
"В обозримой перспективе режим для свободного слова вряд ли смягчится, по крайней мере, реальных предпосылок к тому мы не видим. И все же: никого из пишущей и снимающей братии в этом году не убили, не посадили, не разорили, СМИ не закрыли. Пуще того, журналистская гвардия не только не сдается, но наращивает мышцы и прирастает молодыми талантами", - отмечается в поздравлении "Адил соз" казахстанским журналистам.
28 июня в Казахстане отмечается День работников СМИ.
Ранее на этой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству учредить профессиональный праздник журналистов. "Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества", - написал Токаев в своем твиттере в понедельник.
Спустя два дня официальные СМИ опубликовали постановление правительства, которым День работников связи и информации разделен на два профессиональных праздника: 17 мая - День работников связи и информатизации; 28 июня - День работников средств массовой информации.
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