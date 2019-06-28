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СНГ 28.06.2019 11:00

Генсек ООН призвал к деэскалации на напряженности в Персидском заливе и сохранению СВПД

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках саммита G20 в японской Осаке призвал все заинтересованные стороны приложить усилия к снижению уровня напряженности в Персидском заливе и сохранению соглашения по атому с Ираном.

По его словам, одной из основных задач участников саммита является предотвращение конфронтации в районе залива.

Он также сказал журналистам, что соглашение по иранскому атому является фактором стабильности и "будет очень важно его сохранить".

Ранее сообщалось, что иранский вопрос будет одной из важнейших тем на встречах президента США Дональда Трампа с лидерами стран-участниц саммита.

Намеченная на пятницу в Вене встреча иранских представителей с представителями стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, станет последней возможностью для спасения соглашения, заявил представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

"Думаю, что эта встреча станет для стран, которые остаются в рамках соглашения, последним шансом... для того, чтобы собраться и посмотреть, как они могут выполнить свои обязательства по отношению к Ирану", - сказал дипломат.

По его словам, оставшиеся после выхода из соглашения США подписанты - Великобритания, Китай, Россия, Германия и Франция - не предпринимают каких-либо практических мер для реализации СВПД, если не считать их заявлений на эту тему.

Иран ранее предупреждал, что в связи с выходом США из соглашения по атому и возобновлением антииранских санкций Тегеран может пересмотреть свои обязательства, в частности, в области лимитов по обогащению урана.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ЗАЛИВ, НАПРЯЖЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]