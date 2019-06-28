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Социум 28.06.2019 11:10

Страховщики в Азербайджане намерены просвещать студентов и школьников по вопросам страхования

Страховщики Азербайджана усиливают меры по увеличению страхового просвещения среди населения.

В рамках международного страхового форума, проходящего в пятницу Баку, подписан меморандум о взаимопонимании между Палатой по надзору за финансовыми рынками, министерством образования, службой ASAN, Бюро обязательного страхования и Ассоциацией страховщиков Азербайджана.

Меморандум предусматривают совместную деятельность для улучшения страховой грамотности населения.

В частности, планируется организовывать образовательные кампании в высших учебных заведениях и старших классах общеобразовательных школ.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]