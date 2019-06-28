Страховщики в Азербайджане намерены просвещать студентов и школьников по вопросам страхования

Страховщики Азербайджана усиливают меры по увеличению страхового просвещения среди населения.

В рамках международного страхового форума, проходящего в пятницу Баку, подписан меморандум о взаимопонимании между Палатой по надзору за финансовыми рынками, министерством образования, службой ASAN, Бюро обязательного страхования и Ассоциацией страховщиков Азербайджана.

Меморандум предусматривают совместную деятельность для улучшения страховой грамотности населения.

В частности, планируется организовывать образовательные кампании в высших учебных заведениях и старших классах общеобразовательных школ.

А.Мамедов