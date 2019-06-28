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СНГ 28.06.2019 12:12

Число фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" увеличилось до 13 человек

Число фигурантов по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" в настоящее время составляет 13 человек, сообщил журналистам адвокат Светланы Балабай Дмитрий Натариус.

"В деле 13 фигурантов, помимо ранее взятых под арест и под домашний арест 11 фигурантов, ещё двое находятся под подпиской о невыезде: О.В.Цуканова, и Н.К.Пятилетова", - сказал Д.Натариус.

По его словам, Н.И.Рубцов, О.В.Цуканова и Н.К.Пятилетова - сотрудники компании "Транснефть-Дружба".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДРУЖБА, ФИГУРАНТЫ, ЧИСЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]