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Дальнее зарубежье 28.06.2019 11:12

Более $2 млн перечислены в фонд помощи жителям Арыси на юге Казахстана, где произошла детонация боеприпасов - местные власти

На специальный счет фонда оказания помощи жителям города Арысь Туркестанской области, где на военном складе в минувший понедельник произошла детонация боеприпасов, поступило более 800 млн тенге (более $2,1 млн), сообщили агентству в пресс-службе областной администрации.

Счет был открыт 24 июня, сразу после инцидента. В настоящее время сбор средств продолжается.

"На счету сейчас больше 800 млн тенге. Также продолжается прием гуманитарной помощи", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на складах фонда оказания помощи жителям Арыси собрано более 150 тонн продовольствия, одежды, постельных принадлежностей.

В настоящее время из складов Шымкента, где ранее хранилась гуманитарная помощь, ее перевозят в Арысь.

Утром 24 июня на складах войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. В пятницу утром эвакуированные жители вернулись в город. Согласно последним данным, в результате ЧС пострадали более 160 человек, трое погибли.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АРЫСЬ, ПОСТРАДАВШИЕ, МАТПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]