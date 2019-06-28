Более $2 млн перечислены в фонд помощи жителям Арыси на юге Казахстана, где произошла детонация боеприпасов - местные власти

На специальный счет фонда оказания помощи жителям города Арысь Туркестанской области, где на военном складе в минувший понедельник произошла детонация боеприпасов, поступило более 800 млн тенге (более $2,1 млн), сообщили агентству в пресс-службе областной администрации.
Счет был открыт 24 июня, сразу после инцидента. В настоящее время сбор средств продолжается.
"На счету сейчас больше 800 млн тенге. Также продолжается прием гуманитарной помощи", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на складах фонда оказания помощи жителям Арыси собрано более 150 тонн продовольствия, одежды, постельных принадлежностей.
В настоящее время из складов Шымкента, где ранее хранилась гуманитарная помощь, ее перевозят в Арысь.
Утром 24 июня на складах войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. В пятницу утром эвакуированные жители вернулись в город. Согласно последним данным, в результате ЧС пострадали более 160 человек, трое погибли.
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