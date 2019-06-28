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Инфраструктура и тендеры 28.06.2019 11:22

Минналогов закупит мебели на 880 тыс. манатов

Министерство налогов Азербайджана направит около 880 тыс. манатов на закупку мебели.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, министерство подписало соответствующий контракт с частной компанией «Azeri-M».

Сумма контракта - 877,196 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИННАЛОГОВ, КОНТРАКТ, МЕБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]