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ТЭК 28.06.2019 11:24

Белоруссия надеется на снижение цены на российский газ до уровня Смоленской области

Белоруссия настаивает, что цена на российский газ для республики должна быть на уровне цен в сопредельной Смоленской области РФ.

"Это определенный элемент переговоров (с Россией), но мы говорим о том, что цены должны сближаться с ближайшим регионом Российской Федерации (Смоленская область - ИФ)", - сказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич журналистам в пятницу в Минске.

Министр отметил: "Мы договариваемся (по цене на газ) не только на один год, а на перспективу". "Мы говорим, что до создания единого рынка газа будет четкая траектория формирования цены на газ (для Беларуси) - с 2020 года до формирования единого рынка газа (с 1 января 2025 года - ИФ)", - подчеркнул глава Минэнерго.

По словам Каранкевича, в настоящее время переговоры с российской стороной продолжаются.

"У нас по переговорам ключевая точка - 1 января 2020 года", - добавил министр.

Как сообщалось, в соответствии с межправительственным протоколом, который был подписан в апреле 2017 года, энергетические ведомства Беларуси и России до 1 июля текущего года должны были согласовать цену на газ для Беларуси с 1 января 2020 года.

Фиксированная цена газа для Беларуси в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб. м. Цена на газ с 2020 года остается неопределенной.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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