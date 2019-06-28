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ТЭК 28.06.2019 11:31

Позиция российских властей и нефтекомпаний по сделке ОПЕК+ всегда едина и консолидированная

Позиция российских властей и нефтяных компаний по вопросу следки стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти всегда едина и консолидирована, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Естественно всегда у нас общая позиция и консолидированный подход", - сказал он.

Ранее глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сообщал, что среди нефтяных компаний существуют разные позиции относительно сделки ОПЕК+. "Остается неясной судьба сделки ОПЕК плюс. Даже среди российских компаний нет единой позиции по целесообразности участия в соглашении", - говорил он 20 июня.

Новак накануне саммита G20 говорил, что переговоры с российскими компаниями по выработке позиции о дальнейшей судьбе сделки еще идут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ОПЕК+, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]