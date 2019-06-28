Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода

Премьер-министр Черногории Душко Маркович в интервью информационному агентству «Интерфакс-Азербайджан» рассказал о взаимоотношениях между Баку и Подгорицей, а также о планах получения финансовой поддержки для реализации стратегических проектов в энергетике.

- Как вы можете охарактеризовать текущие отношения между Баку и Подгорицей?

- Отношения между Черногорией и Азербайджаном дружеские и находятся на самом высоком уровне. Политический диалог постоянно развивается на самом высоком уровне. Наша цель не просто развивать политические отношения.

Мы также работаем над развитием всех направлений двустороннего сотрудничества. Черногория, являясь маленькой по масштабам страной, имеет большое количество друзей. Азербайджан является одним из самых лучших друзей Черногории. Я не имею ввиду взаимопонимание исключительно между политическими лидерами. Взаимопонимание существует и между нашими людьми.

- Как оцениваете экономические отношения между нашими странами? Какие сферы представляют наибольший интерес для сотрудничества?

- Мы делаем практически все, чтобы создать предпосылки для развития наших экономических отношений. Могу сказать, что наши экономические связи не соответствуют уровню имеющегося потенциала и находятся на уровне гораздо ниже, чем наши политические и межгосударственные отношения. Мы уже несколько лет подряд прилагаем усилия, чтобы поднять экономические отношения на более качественный уровень. Области, в которых мы можем их развивать – это туризм, энергетика, сельское хозяйство, торговля.

Сегодня Азербайджан присутствует в Черногории самой крупной отдельной инвестицией. Речь идет о строительстве туристического комплекса Портонови, который после завершения будет стоить свыше 900 млн евро. По завершению строительства, этот комплекс даст возможность Черногории увеличить предложение на туристическом рынке.

Мы заинтересованы не только в крупных проектах сотрудничества с Азербайджаном. Мы хотим создавать предпосылки и условия для сотрудничества на уровне малых и средних предприятий в других секторах. Мы также заинтересованы в установлении сотрудничества в рамках совместных предприятий (СП) и компаний. Черногория является маленьким рынком. Но, как будущий член ЕС и страна, которая уже свою законодательную базу согласовала с законодательством Евросоюза, Черногория может предложить азербайджанским компаниям рынок, который охватывает свыше 800 млн человек.

- Вы затронули проект Портонови. В этом контексте хотел бы узнать, заинтересованы ли вы в каких-то дополнительных инвестициях из Азербайджана? Вы отметили, что планируете сотрудничество в рамках СП. Есть какие-то наработки и предложения по открытию СП?

- Уже на сегодняшний день мы можем сказать, что некоторые инвесторы из Азербайджана вкладывают в небольшие отели и некоторые строительные объекты в Черногории. То, о чем я говорил – это создание предпосылок для будущего. Сегодня (25 июня) в Баку завершает работу смешанная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, по итогам которой будет подписано соглашение по дальнейшему взаимодействию. Это соглашение будет хорошим основанием для будущих планов.

Мы верим, что со стороны Азербайджана будет проявлено больше интереса к инвестициям в Черногорию. Но мы также надеемся, что и компании из Черногории также проявят интерес к инвестированию в Азербайджан. На бизнес-форуме (состоялся 25 июня в Баку –ИФ) я увидел, что Азербайджан предоставляет благоприятные условия для иностранных инвесторов. Думаю, что наши деловые круги воспользуются этой возможностью сотрудничества.

- Господин премьер, как известно, сегодня между Черногорией и Азербайджаном функционируют сезонные чартерные рейсы для перевозки туристов. Учитывая тот факт, что и Баку, и Подгорица, активно поощряют развитие отношений в сфере туризма, рассматривается ли вопрос упрощения визового режима и открытия регулярных рейсов для наращивания турпотока в обоих направлениях?

- Чартерные рейсы установлены и функционируют благодаря усилиям, которые прилагает наш почетный консул господин Вугар Алиев и его команда. Но мы заинтересованы установить регулярный рейс. Мы будем работать над этим. Я вчера (24 июня), президент Джуканович до этого, обсуждал вопрос упрощения визового режима (с азербайджанской стороной – ИФ) до безвизового режима. Азербайджан уважает наше желание об упрощении визы, но на данный момент Азербайджан имеет свои определенные причины, которые мы уважаем. Надеемся, что мы придем к решению и по этому вопросу.

- Это, скорее всего, связано с вопросами безопасности, в том числе нерешенностью нагорно-карабахского конфликта. В целом, как политик, каким вы видите урегулирование этого конфликта?

- Черногория полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Мы приветствуем усилия президента Ильхама Алиева и правительства Азербайджана по мирному урегулированию конфликта. И у нас есть такой же опыт. Наши истории похожи. Именно поэтому Черногория прекрасно понимает Азербайджан, который имеет такие вызовы. И по этому вопросу Черногория рядом с Азербайджаном.

- Господин Маркович, вернемся к вопросам сотрудничества. В частности хотел бы спросить о взаимодействии в сфере энергетики. Как известно, сотрудничество между Азербайджаном и Черногорией в области энергетики в настоящее время основано на деятельности, связанной с Ионическо-Адриатическим трубопроводом (IAP). Есть ли другие проекты в сфере энергетики, в которых заинтересованы обе стороны?

- Черногория участвует в проекте газопровода, который станет частью реализуемого Азербайджаном Южного газового коридора (ЮГК) для поставок азербайджанского газа в Европу. Это - IAP, который начинается в Албании и проходит через Черногорию, Боснию и Герцеговину в Хорватию. Мы очень заинтересованы и намерены работать с коллегами из Азербайджана, чтобы они поддержали нас и помогли финансово в реализации этого проекта.

- И последний вопрос, когда ожидается открытие посольства Черногории в Азербайджане?

- Учитывая динамику развития наших отношений, уверен, что вопрос открытия посольства Черногории в Азербайджане очень близок. Наши отношения, в свою очередь, также диктуют нам такую необходимость. Но, Черногория должна создать материально-финансовые предпосылки для этого. Я уверен, что не пройдет много времени и вопрос с открытием посольства в Баку будет решен.

- Господин Маркович, благодарим Вас за интервью.

- Спасибо и Вам.

Беседовал Фардин Исазаде