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Дальнее зарубежье 28.06.2019 12:28

Трамп принял приглашение Болсонару посетить Бразилию

Президент США Дональд Трамп согласился посетить Бразилию по приглашению президента Жаира Болсонару, сообщают в пятницу американские СМИ.

"Мы поедем в Бразилию. Я жду с нетерпением этого", - сказал Трамп журналистам перед встречей с бразильским лидером в Осаке. Президент США отметил, что, по его мнению, отношения между Бразилией и Соединенными Штатами сейчас теснее, чем когда-либо.

В свою очередь Болсонару выразил готовность работать с Вашингтоном, а также признался в личной симпатии к Трампу.

"Мы готовы работать с вами теснее... Встречаться с вами для меня большая честь. Я вами восхищался даже до выборов. Я поддерживаю Трампа, поддерживаю Соединенные Штаты... Я надеюсь, что вы посетите Бразилию, у вас есть постоянное открытое приглашение в Бразилию", - сказал Болсонару.

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Тэги: США, ТРАМП, БРАЗИЛИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]