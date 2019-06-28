Россияне выйдут в этом году ещё раз в космос с борта МКС - космонавт Скворцов

Второй выход за борт Международной космической станции запланирован в 2019 году в ноябре, сообщил журналистам космонавт Александр Скворцов.

"В этом году состоится ещё один выход, он планировался на 12 декабря, но по согласованию с партнерами состоится 20 ноября. Задачи определены, тренировка проведена. Подготовка экипажа позволит их выполнить", - сообщил Скворцов.

Ранее сообщалось, что выход в открытый космос, который провели 29 мая космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, будет единственным в этом году для российских челнов экипажа МКС. Однако космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что Скворцову, возможно, предстоит выйти в космос в текущем году вместе с Олегом Скрипочкой, который прилетит на МКС 25 сентября.

Позднее в "Роскосмосе" заявили, что майский выход останется единственным в 2019 году.

Старт очередной экспедиции на МКС с космодрома Байконур намечен на 20 июля в 19:28 мск на корабле "Союз МС-13". В состав основного экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

В дублирующий экипаж входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, астронавт NASA Томас Маршбёрн и астронавт JAXA Соичи Ногучи.