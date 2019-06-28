В Папуа-Новой Гвинее задействуют военных для помощи жителям из-за извержения вулкана

Власти Папуа-Новой Гвинеи задействуют армию для оказания помощи местным жителям, пострадавшим из-за извержения вулкана Улавун, сообщают в пятницу западные СМИ.

Премьер-министр страны Джеймс Марапе отметил, что военнослужащие в скором времени отправятся в пострадавшие районы, где оценят степень нанесенного ущерба.

По последним данным, не менее 13 тыс. человек были эвакуированы из населенных пунктов, расположенных близ вулкана. Около 1 тыс. человек из-за последствий извержения остались без жилья.

Вулкан Улавун в Папуа-Новой Гвинее ранее на этой неделе начал выбрасывать лаву.

Улавун - вулкан на острове Новая Британия. Он считается одни из так называемых "Декадных вулканов", которые определены Международной ассоциацией вулканологии и химии недр Земли как заслуживающие особого изучения, поскольку представляют потенциальную опасность для людей.