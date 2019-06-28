Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.06.2019 13:03

В Папуа-Новой Гвинее задействуют военных для помощи жителям из-за извержения вулкана

Власти Папуа-Новой Гвинеи задействуют армию для оказания помощи местным жителям, пострадавшим из-за извержения вулкана Улавун, сообщают в пятницу западные СМИ.

Премьер-министр страны Джеймс Марапе отметил, что военнослужащие в скором времени отправятся в пострадавшие районы, где оценят степень нанесенного ущерба.

По последним данным, не менее 13 тыс. человек были эвакуированы из населенных пунктов, расположенных близ вулкана. Около 1 тыс. человек из-за последствий извержения остались без жилья.

Вулкан Улавун в Папуа-Новой Гвинее ранее на этой неделе начал выбрасывать лаву.

Улавун - вулкан на острове Новая Британия. Он считается одни из так называемых "Декадных вулканов", которые определены Международной ассоциацией вулканологии и химии недр Земли как заслуживающие особого изучения, поскольку представляют потенциальную опасность для людей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАПУА/НОВГВИНЕЯ, ВУЛКАН, АРМИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]