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Туризм 28.06.2019 11:52

ГАТ проведет опрос среди иностранных туристов

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана планирует отобрать компанию для проведения опроса в различных регионах страны среди местных и иностранных туристов, а также среди граждан Азербайджана, совершающих турпоездки за пределы республики.

Отбор компании проводится методом опроса котировок.

Предложения от юридических лиц, готовых оказать такие услуги ГАТ, принимаются до 18:00 11 июля. Тендерная процедура состоится 12 июля в 11:00.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИЗМ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]