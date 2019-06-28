ГАТ проведет опрос среди иностранных туристов

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана планирует отобрать компанию для проведения опроса в различных регионах страны среди местных и иностранных туристов, а также среди граждан Азербайджана, совершающих турпоездки за пределы республики.
Отбор компании проводится методом опроса котировок.
Предложения от юридических лиц, готовых оказать такие услуги ГАТ, принимаются до 18:00 11 июля. Тендерная процедура состоится 12 июля в 11:00.
Р.Бабаев
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